Sultangazi’de, kolonya ile siteyi kundaklamaya çalıştı

Sitenin önüne gelen bir şahıs, elindeki kolonyayı döküp çakmakla yakarak ateş verdi. Yangını çıkaran şahıs, olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, dün saat 08.00 sıralarında, bir siteye gelen bir kişi 9'uncu bloğun giriş katına, elindeki kolonyayı döküp çakmakla yakarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hafta sonu olması dolayısıyla site sakinleri yangına uykuda yakalandı. Gelen kokular üzerine, giriş katında oturan ev sahibi yangını fark ederek dışarı çıktı.

Yangın, içeride bulunan ayakkabılıklara sıçramadan ev sahibi tarafından söndürüldü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis konu ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yangının siteye gelen bir kişi tarafından çıkarıldığını tespit etti.

Bunun üzerine site sakinleri, görüntüdeki kişiden şikayetçi oldular.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI SÖYLENİYOR"

Yaşananları anlatan site sakinlerinden Muhammet Emin Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Binanın önüne girmiş, mazot dökmüş sanırım. Ondan sonra çok sürmedi. Bina sakinleri yangını söndürdü. Bina yanmış olsaydı çok sıkıntılı şeyler olabilirdi. Yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı söyleniyor.”