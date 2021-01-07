Sultangazi'de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü

Ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada taraflardan biri, komşusunu silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki komşu, hayatını kaybetti.

Velit Bakır’ın (41), İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi'ndeki evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı.

Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti.

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KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

Kurşunlardan biri, Bakır'ın kalbine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere yığılırken ailesi sinir krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

LİNÇ EDİLECEKTİ, POLİS KURTARDI

Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darbedildi ve linç edilmek istendi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...