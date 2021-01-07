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    Sultangazi'de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü

    Ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada taraflardan biri, komşusunu silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki komşu, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.01.2021 - 10:53
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 11:00
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    Sultangazi'de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü

    Velit Bakır’ın (41), İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50’nci Yıl Mahallesi'ndeki evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı.

    Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu. Kavga sırasında Mustafa Turan, yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti.

    Sultangazi'de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü ViDEO

    KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

    Kurşunlardan biri, Bakır'ın kalbine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere yığılırken ailesi sinir krizi geçirdi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Sultangazi de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü #1

    LİNÇ EDİLECEKTİ, POLİS KURTARDI

    Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darbedildi ve linç edilmek istendi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı.

    Sultangazi de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü #2

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...

    Sultangazi de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü #3

    Sultangazi de komşuların ceviz kavgasında kan döküldü: 1 ölü #4

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