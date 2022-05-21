Sultangazi'de komşuların park kavgası

İki aile arasındaki park yeri meselesinde sopalar konuştu. Mahalleyi ayağa kaldıran kavga polis ekiplerince sonlandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı 142 Sokak'ta komşu aileler arasında park yeri tartışması yaşandı.

Aile yakınlarının da dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Sopalarla saldırdılar: 3 yaralı

Taraflar elindeki sopalarla birbirini darbetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavga polis müdahalesiyle sonlanırken, üç kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre sağlık görevlilerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Sultangazi'de komşuların park kavgasında 3 kişi yaralandı