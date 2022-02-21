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    Sultangazi’de komşusuna kızdı, aracın lastiklerini kesti

    Marketinin önüne aracını park eden komşusuna kızan F.I. isimli şahıs, otomobilin lastiklerini kesti. Lastiğin kesilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 18:13
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    Sultangazi’de komşusuna kızdı, aracın lastiklerini kesti

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde market işletmeciliği yapan 18 yaşındaki F.I. aracını iş yerinin önüne park eden komşusuna kızdı.

    Akşam saat 20.00 sıralarından komşusunun park halindeki aracının yanına gelen F.I. lastikleri kesmeye başladı.

    ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Araç sahibinin, F.I.’dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    PARA CEZASI VERİLDİ

    F.I. isimli şahsa kabahatler kanunu 37. maddesi gereğince 277 TL ceza verildi.

    Sultangazi’de komşusuna kızdı, aracın lastiklerini kesti VİDEO

    Sultangazi’de komşusuna kızdı, aracın lastiklerini kesti #1


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