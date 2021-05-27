Euro
10.3261
0.1%
Dolar
8.444
-0.14%
Altın
516.45
0.14%
Borsa
1.426
-0.09%
Bitcoin
323.637
-5.12%
EXEN Coin
0.00
0.00%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı

    Binaya giren köpek çıkış yolunu bulmayınca bir dairenin balkonundan atladı. Köpek, yere düştükten bir süre sonra koşarak uzaklaştı.
    • İHA
    • 27.05.2021 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaatı hala devam eden bir binaya giren köpek çıkış yolunu bulmadı.

    Bir dairenin balkonuna gelen köpek, uzun süre aşağıya baktı.

    VATANDAŞLAR FARK ETTİ

    O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, köpeği fark etti.

    Köpek, vatandaşların yardımına fırsat olmadan bir anda balkondan atladı.

    KAMERAYA YANSIDI

    O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Aşağı atlayan köpek, koşarak olay yerinden uzaklaştı.

    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı VİDEO

    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı #1

    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı #2

    Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir