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- Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı
Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı
Binaya giren köpek çıkış yolunu bulmayınca bir dairenin balkonundan atladı. Köpek, yere düştükten bir süre sonra koşarak uzaklaştı.
- İHA
- 27.05.2021 - 10:19
İstanbul’un Sultangazi ilçesi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaatı hala devam eden bir binaya giren köpek çıkış yolunu bulmadı.
Bir dairenin balkonuna gelen köpek, uzun süre aşağıya baktı.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
O sırada çevrede bulunan vatandaşlar, köpeği fark etti.
Köpek, vatandaşların yardımına fırsat olmadan bir anda balkondan atladı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Aşağı atlayan köpek, koşarak olay yerinden uzaklaştı.
Sultangazi’de köpek çıkış yolunu bulamadı, balkondan atladı VİDEO