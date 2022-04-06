Sultangazi'de kuaföre giren kadın 15 bin liralık telefonu çaldı

Bir kadın kuaförüne müşteri kılığında gelen kadın, dakikalar içinde kasada bulunan 15 bin lira değerindeki cep telefonunu çalıp ortadan kayboldu.

İstanbul Sultangazi'de 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kadın kuaföründe hırsızlık olayı yaşandı.

Kuaföre müşteri kılığında giren kadın, 6 dakika içinde kasada bulunan 15 bin lira değerindeki cep telefonunu çalıp, bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

"Para bozdurup geleceğim dedi, o esnada çalmış"

Yaşanan hırsızlığın ardından işletme sahibi Berav Yılmaz şunları söyledi:

"Çalışıyordum akşam saat 20.45 sıralarında dükkanda 4 kişiydik müşterilerim oturuyordu ben de bir müşterime hizmet veriyordum. Hanımefendi geldi telefon ise masamın üzerindeydi. Kolunun arasına koydu bütün olay ise 6 dakikada oldu. İşlem yaptıracağını söyledi ancak hiçbir işlem yaptırmadı. Sırtında yarasının olduğunu belirtti ve pansuman yaptırması gerektiğini söyledi. Üzerimde bozuk para yok 200 liram var bozup öyle geleyim dedi. O esnada telefonu alıp gitmiş sonra takip ettik güvenlik kamerasında da görünüyor telefonu kolunun arasına koymuş. Elinde bir poşet vardı, siyah deri mont, saçları örgülü ve bandana takmış burnunda ise hızma vardı. Daha sonra telefonu kolun içinden çıkarıp poşete koyuyor. Çıkarken dönüp arkasına bakıyor biz arkasından gidiyor muyuz gitmiyor muyuz diye. Güvenlik kamerasında da bu şekilde görünüyor" dedi.

"Tedirgin bir haldeydi"

Olay anında kuaförde bulunan müşterilerden Birgül Bakan, "Müşteri olarak geldiğinde ben oturuyordum yanıma oturdu. Ben otururken Berav ise işlem yapıyordu. Sonra yüzünü açtı ben yüzünü gördüm burnunda hızma vardı, esmerdi, kırmızı bandana takmıştı, tedirgin bir haldeydi sırtında ise yara vardı. Açıp gösterdi abim beni 45 yaşında birine verecek dedi. Sürekli olarak sağa sola bakıyordu iki defa ise gitmek istedi, Berav bırakmadı ve bekletti işlem bitti diyerek Bu esnada telefonu almıştı zaten" diye konuştu.