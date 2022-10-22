Lise öğrenci oldukları belirlenen 2 ayrı grup, okul çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Gençlerin tekme ve yumruklu kavgasına kız öğrencilerin de karıştığı görüldü.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde öğrenciler arasında kavga çıktı.

İki ayrı lisede yaşanan kavgalarda tekme ve yurmuklar konuştu.

Tekme ve yumruklu kavga

50. Yıl Mahallesi'nde okuyan gençler, okul çıkışı bir araya geldi. Burada başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrulu kavgaya dönüştü.

Henüz belirlenemeye bir nedenle çıkan kavgada bir grup, arkadaşlarını güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

Sultangazi'de lise öğrencileri birbirine girdi VİDEO

Kız öğrenciler de karıştı

Öte yandan Gazi Mahallesi'nde yine kalabalık öğrenci grubu arasında yaşanan kavgaya ise kız öğrencilerin de karıştığı görüldü.

DHA'nın aktarımına göre; iki ayrı kavga çevredekiler tarafından kaydedildi.













