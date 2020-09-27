Sultangazi'de lodos nedeniyle park halindeki aracın üstüne ağaç devrildi

İstanbul'daki şiddetli lodos, ağacın devrilmesine neden olunca ağaç park halindeki otomobilin üzerine düştü. İtfaiye ağaca müdahale ederken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli lodos sebebiyle Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2364 Sokakta gece saat 00.30 sıralarında park halindeki bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Ağacın devrildiğini gören mahalle sakinleri durumu önce itfaiye ekiplerine daha sonra da aracın sahibine haber verdi.

AĞACI TESTERE İLE KESEREK KALDIRDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Park halinde duran ve plakası öğrenilemeyen otomobilin sahibi gelince olay yerinden kaldırdı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı elektrikli testere ile keserek parçalara ayırdı.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Ağacın devrildiğini gören Ahmet Doğan isimli bir kişi, "Ben evde oturuyordum, rüzgar esintisinden bir ses geldi. Dışarı bir çıktık ağaç düşmüş. Yaralı yok çok şükür ama bir arkadaşın aracının üstüne devrilmiş hafif hasar oluşmuş. Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir cana bir şey olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek ağacı keserek müdahale ettiler" dedi.

Devrilen ağacın daha sonra kaldırılacağı öğrenildi.





