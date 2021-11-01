Sultangazi'de madde bağımlısı adam etrafa saldırdı

Madde bağımlısı adam, evde tartışma çıkardıktan sonra sokağa çıkıp iş yerleriyle birlikte 7 araca zarar verdi.

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen evli ve iki çocuk babası kişi, ailesiyle tartıştıktan sonra sokağa çıkıp adeta terör estirdi.

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Saldırgan, ev ve iş yerleri ile park halindeki 7 otomobilin camını kırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler camları kırılan ev, iş yeri ve araçlarda inceleme yaptı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüphelini gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.



"DEVAMLI BUNU YAPIYOR VE DIŞARIDA GEZİYOR"



Aracı zarar gören Orhan Mayuk, "Sabah uyurken telefon geldi, 'Arabanın camını patlatmış' dediler. O şahıs devamlı buralarda bu olayları yapıyor. 'Bu hırsızlık işi değil' dediler. Bizim camı kontrol ederken baktık bizim komşunun arabasına da vurmuşlar. Mahalledeki bütün araçları parçalamış, gitmiş. Bu arkadaşın cezalandırılmasını istiyoruz. Devamlı bunu yapıyor ve dışarıda geziyor." dedi.

"2 BİN LİRA ZARARIM VAR"

Park halindeki aracının iki camı ve aynaları kırılan Selahattin Yaman ise "Komşumuzun çocuğu cinnet geçiriyor arabalara hasar veriyor. Bizim iki camı, aynaları kırıyor. 2 bin lira zararım var." diye konuştu.





