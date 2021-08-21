Sultangazi’de madde bağımlısı evi yaktı

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen zanlı, içerisinde kiracının bulunduğu evi ateşe verdi. Polis, evi ateşe verdikten sonra kapıyı kilitleyerek kaçan zanlıyı arıyor.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi 2228. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki daire, ev sahibinin oğlu olduğu iddia edilen kişi tarafından içerisinde kiracı varken ateşe verildi.

Şahıs, daha sonra kapıyı kilitleyerek oradan uzaklaştı.

Alevler kısa sürede evin diğer odalarına da sıçrarken, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİLİTLİ KALDIĞI KAPIYI KIRDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

O esnada daire içerisinde olduğu öğrenilen bir kişi de kilitli kaldığı evin kapısını kırarak kendisini dışarıya attı.

Yangın esnasında sokak üzerinde yaşanan panik, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi.

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MADDE BAĞIMLISI ÇIKTI

Polis evi yakarak kaçan şahsı yakalamak için operasyon başlattı. Yangın nedeniyle can kaybı olmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Şahsın uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.