Sultangazi’de market sahibi ile hırsızın karşılaşma anı kamerada

Sultangazi’de market sahibi ile hırsızın karşılaşma anı kamerada

Market sahibinin dışarıda olmasını fırsat bilen şahıs, kasadan para çalmak için dükkana girdi. Çıkarken dükkan sahibi ile karşı karşıya gelen şahıs, olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markete gelen kimliği belirsiz şahıs, iş yeri sahibinin dükkanın önünde temizlik yaptığını gördü.

Durumdan istifade etmek isteyen şahıs, marketten içeri girerek kasaya yöneldi.

Bir miktar para aldıktan sonra ayrılmak üzere kapıya yönelince, iş yeri sahibini karşısında buldu.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durumu fark eden iş yeri sahibi, şahsa “Kasadan ne aldın?” diye sordu.

Sultangazi’de market sahibi ile hırsızın karşılaşma anı kamerada VİDEO



ŞİKAYETÇİ OLDU

Kasadan para aldığını ve aldığı parayı kasaya geri koyduğunu söyleyen şüpheli, koşarak kaçmaya başladı.

Market sahibi ise kaçan şüpheliyi yakalamak için peşinden gitse de yakalayamadı.

Polise giden market sahibi, kaçan şahıstan şikayetçi oldu.