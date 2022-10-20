Sultangazi'de minibüs şoförü motosikletliyi yaralayıp aracını kontrole koştu

Seyir halindeki minibüs şoförü bir anda karşısında çıkan motosiklet sürücüsüne çarptı. Ardından yaralı kişiyle ilgilenmek yerine aracını kontrol etti.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, 17 Ekim pazartesi günü öğlen saatlerinde seyir halindeki minibüs sürücüsü, ara sokaktan gelen motosiklete çarptı.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü, savrularak önce park halindeki otomobilin ön kaputuna çarparak yere düştü.

Kasksız ve ehliyetsiz olan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı yerine arabasına baktı

Kazaya sebep olan otomobil sürücüsü, yaralanan sürücüye yardım etmek yerine, park halindeki otomobilinin yanına gelerek, yan tarafını kontrol etti.

Bu sırada çevredeki diğer vatandaşlar ve minibüs şoförü, yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu.

Sultangazi'de minibüs şoförü motosikletliye çarptı VİDEO

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

O anlar kayıt altına alındı

DHA'nın haberine göre, kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.