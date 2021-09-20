Sivil zabıta ekiplerinin durdurduğu minibüsteki göçmenleri taşıyan sürücü, "Sınırı geçememişlerdi, bizi aradılar. Kendilerini geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştık" dedi.

Sultangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı sivil zabıta ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Araç içerisinden Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen çıktı.

SINIRDAN GEÇEMEYİNCE PLANLARI TUTMADI

Zabıta ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Sultangazi'den Edirne'ye gittikleri, sınırı geçemeyince de anlaştıkları minibüs sürücüsü tarafından ilçeye geri getirildikleri öğrenildi.

"GERİ GETİRMEK İÇİN 150 LİRA ALDIK"

Minibüs sürücüsü, kaçak göçmenleri geri getirmek için kişi başı 150 TL'ye anlaştığını belirterek "Sınırı geçememişlerdi. Bizi aradılar. Kendilerini Sultangazi'ye geri getirmek için anlaştık." dedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından gözaltına alınan minibüs sürücüsü ve 19 kaçak göçmen, polis merkezine götürüldü.

Sultangazi'de minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı VİDEO