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- Sultangazi’de moto kuryeler kafa kafaya çarpıştı
Sultangazi’de moto kuryeler kafa kafaya çarpıştı
Siparişe giden ve siparişten dönen moto kuryeler kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler yola savrulurken bir kadın, kazadan saniyelerle kurtuldu.
- DHA
- 16.08.2021 - 10:03
- Güncelleme : 16.08.2021 - 10:24
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50’nci yıl Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde, dün sabah saatlerinde siparişe giden ve siparişten dönen iki motorlu kurye kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın ardından moto kuryeler sağa sola savruldu.
KAMERAYA YANSIDI
O sırada yolda yürüyen bir kadın, kazadan saniyelerle kurtuldu.
Yaşanan anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sultangazi’de motokuryeler kafa kafaya çarpıştı VİDEO
VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kazayı gören vatandaşlar, sürücülere yardım etmek için olay yerine koştu.
Bir kişinin ise eli cebinde kazanın ardından yaşananları izlediği görüldü.