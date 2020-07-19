Sultangazi'de oğlunu bıçaklayanlara silahla ateş açtı

Oğlunun bıçaklı saldırıya uğradığını gören annenin, evinin balkonuna çıkarak saldırganlara ateş ettiği ve saldırganların olay yerinden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan M.Ş.Y., aralarında daha önceden husumet bulunan bir grup tarafından darbedildi.

Daha sonra kaçmaya çalışan M.Ş.Y., evinin önüne geldiğinde ise saldırganlardan biri tarafından bacağından bıçaklandı.

ANNEDEN SİLAHLA MÜDAHALE

Gelen sesler üzerine balkona çıkan M.Ş.Y.'nin annesi N.Y., oğlunun bıçaklandığını görünce evden aldığı tabancayla saldırganlara ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmedi.

Elinde tabancayla sokağa inen anne N.Y., çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

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YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı M.Ş.Y. hastaneye kaldırıldı. Anne N.Y. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ATEŞ ETMESEYDİM ÖLDÜRECEKLERDİ"

N.Y. karakoldaki ifadesinde, evde bulunan tabancayı bir hafta önce yerde bulduğunu belirterek, "Müsait olduğumda yerde bulduğum silahı karakola bırakacaktım. Olay günü ise evde otururken dışarıdan gelen sesleri duydum. Balkona çıktığımda oğlumu 10 kişinin bıçak ve silahla kovaladıklarını gördüm. Ben de yerde bulduğum ve evde muhafaza ettiğim silahı alarak, balkondan ateş etmeye başladım. Ateş etmeye başladığımda şahıslar kaçtı. Eğer ateş etmeseydim oğlumu öldüreceklerdi. Aşağı indiğimde olay yerinde tanımadığım bir kişi silahı elimden aldı." dedi.

Anne N.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

TARAFLAR ARASINDA İKİNCİ KAVGA

Yaşanan olayın sonraki günü ise iki tarafın yakınları arasında silahlı kavga yaşandı.

Olayın yaşandığı sokağın bir alt sokağında karşılaşan taraflar önce tartıştı, daha sonra silahla birbirine ateş etti. Yaşanan olayda ölen veya yaralanan olmazken her iki taraf kısa sürede olay yerinden uzaklaştı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, M.Ş.Y.'nin verdiği bilgiler ve güvenlik kamerasından yapılan tespitler sonucunda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.A. ve M.Ş.Y.'yi bacağından bıçaklayan M.S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.