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    Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti

    Uğur Mumcu Mahallesi’nde, okul çıkışı saatlerinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrenciler, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:26
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    Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

    Öğrenciler sokak ortasında birbirlerine saldırmaya başladı.

    VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI

    Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırmaya başlayan öğrencileri, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

    KAMERAYA YANSIDI

    Çevredekilerin müdahalesi ile kavga son buldu.

    Ortalığın bir anda karıştığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

    Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti ViDEO

    Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti #1

    Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti #2

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