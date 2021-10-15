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- Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti
Uğur Mumcu Mahallesi’nde, okul çıkışı saatlerinde öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrenciler, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı.
- DHA
- 15.10.2021 - 10:09
- Güncelleme : 15.10.2021 - 10:26
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, okuldan çıkan öğrenciler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Öğrenciler sokak ortasında birbirlerine saldırmaya başladı.
VATANDAŞLAR AYIRMAYA ÇALIŞTI
Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldırmaya başlayan öğrencileri, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
KAMERAYA YANSIDI
Çevredekilerin müdahalesi ile kavga son buldu.
Ortalığın bir anda karıştığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Sultangazi’de öğrenciler, sokak ortasında tekme tokat kavga etti ViDEO