Sultangazi'de oğullarına hırsızlık yaptıran çift polisi harekete geçirdi

Evli çiftin yanlarında getirdikleri oğullarına iki ayrı iş yerinden 3 bin lira değerinde cep telefonu ile sadaka kutusunu çaldırdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün yaşanan iki hırsızlık olayı iş yerleri sahiplerinin güvenlik kameralarını incelemesiyle ortaya çıktı.

Şebeke halinde hırsızlık yapan karı-koca ve oğulları, ilk olarak Esentepe Mahallesi'nde bulunan çiğköfteci dükkanını hedef aldı.

ÇOCUKLARI SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

Sipariş veren çiftin çocukları tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu alarak montunun altına sakladı. Şüpheliler, siparişleri hazırlandıktan sonra iş yerinden ayrıldı.

Sadaka kutusunun yerinde olmadığı gören iş yeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde, sadaka kutusunun çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu.

İKİNCİ VUKUAT TELEFON HIRSIZLIĞI

Şüpheliler ardından Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'ndeki cep telefonu satışı yapılan iş yerine girdi. Şüphelilerden karı-koca iş yeri çalışanını oyalarken, oğulları ise vitrindeki 3 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı.

Şüpheliler iş yerinden ayrıldıktan sonra vitrindeki cep telefonlarını kontrol eden iş yeri sahibi Hasan Özer, bir telefonun eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi.

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POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tanıdı. Karı-koca ile oğullarının, benzer şekilde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle polis tarafından daha önce de haklarında işlem yapıldığı belirledi. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"ŞEBEKE OLDUKLARI BELLİ"

Olaya ilişkin açıklama yapan Hasan Özer, "Bizim arkadaş tamir masasında tamir yapıyordu. Tamir yaparken içeride müşteri vardı. Müşterilere bakarken bir erkek, bir bayan, bir de çocuk 3 kişi birden içeri giriyor. Kadınla erkek arkadaşımızı oyalıyorlar. Çocukta tezgahın arkasına geçiyor ve telefonları topluyor. Çalışanımız onu hiç görmüyor zaten. Şebeke oldukları belli." dedi.