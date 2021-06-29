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    Sultangazi'de ölümü şüpheli görülen Elif'in, şiddet gördüğü anlar

    İntihar ettiği iddia edilen 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünden kısa süre önce arkadaşı tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 18:07
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    Sultangazi'de ölümü şüpheli görülen Elif'in, şiddet gördüğü anlar

    İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi'ndeki eski maden ocağındaki uçurumda  geçtiğimiz cumartesi günü 15 yaşındaki Elif Çakal'ın cansız bedeni bulundu.

    Çakal'ın 4 arkadaşı intihar ettiğini öne sürerken annesi ise kızının itildiğini öne sürdü.

    Elif Çakal'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Tuana Y., Senem T. ile 2 erkek arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    ARKADAŞLARININ ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Soruşturma sürerken Çakal'ın ölümünden kısa süre önce yanındaki arkadaşlarından biri tarafından çekilen görüntüler ortaya çıktı.

    Sultangazi'de ölümü şüpheli görülen Elif'in, şiddet gördüğü anlar VİDEO

    UÇURUM KENARINDA DÖVÜLDÜ

    Görüntülerde Çakal'ın yanındaki iki kız arkadaşı tarafından düştüğü uçurum kenarında dövüldüğü görülüyor. Kavga dakikalarca sürüyor.

    KIZLAR DÖVDÜ, ERKEKLER ÇEKTİ

    Yere yatırılan Çakal uzun süre göz yaşı döküyor. Çakal'ı iki kız arkadaşı döverken yanındaki erkeklerin ise görüntü çektiği anlaşılıyor. Kavgadan kısa süre sonra genç kızın cansız bedeni uçurumda bulundu.

    Sultangazi de ölümü şüpheli görülen Elif in, şiddet gördüğü anlar #1

    Sultangazi de ölümü şüpheli görülen Elif in, şiddet gördüğü anlar #2

    Sultangazi de ölümü şüpheli görülen Elif in, şiddet gördüğü anlar #3

    Sultangazi de ölümü şüpheli görülen Elif in, şiddet gördüğü anlar #4

    Sultangazi de ölümü şüpheli görülen Elif in, şiddet gördüğü anlar #5

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