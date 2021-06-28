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    Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı

    İki şüphelinin yeni açılan iş yerine gelerek kurşun yağdırdığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:08
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    Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yeni açılan bir oto galeriye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

    CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

    Akşam saatlerinde mekanın önüne gelen şüpheliler içeriye ateş açarken, içeride bulunan 4 kişi saldırıyı yara almadan atlattı. Saldırganlar, kurşun sıkmaya başladığı esnada dışarıda bulunan 5. kişiyi fark edince paniğe kapılarak hızla kaçtı.

    Sultangazi de oto galeriye silahlı saldırı #1

    MASA VE SEHPALARI SİPER ETTİLER

    Yaşanan o anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırı esnasında elinde bulunan dergiyi okuduğu görülen bir kişinin, kurşunun hedefi olmaktan saniye farkı ile kurtulduğu görüldü. Silahların ateşlenmesi ile  kendini yere atarak sehpayı kendine siper olarak kullanan adamın o anları dikkat çekti.

    Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

    Sultangazi'de oto galeriye silahlı saldırı

    Sultangazi de oto galeriye silahlı saldırı #2

    Sultangazi de oto galeriye silahlı saldırı #3

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