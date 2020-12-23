Bir anda yola fırlayan çocuk, aracın çarpması sonucu hafif yaralandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan bir kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahallede yürüdüğü sırada bir anda yola doğru koşmaya başlayan çocuk, seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çocuğun yardımına araç sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kazadan dolayı şoka girdiği belirlenen çocuğun hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı ViDEO