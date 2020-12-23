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    Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı

    Bir anda yola fırlayan çocuk, aracın çarpması sonucu hafif yaralandı.
    • DHA
    • 23.12.2020 - 10:50
    • Güncelleme : 23.12.2020 - 11:17
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    Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşanan bir  kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mahallede yürüdüğü sırada bir anda yola doğru koşmaya başlayan çocuk, seyir halindeki otomobilin çarpmasıyla yere savruldu.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Çocuğun yardımına araç sürücü ve çevredeki vatandaşlar koştu. Kazadan dolayı şoka girdiği belirlenen çocuğun hafif şekilde yaralandığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

    Sultangazi'de otomobil çocuğa çarptı ViDEO

    Sultangazi de otomobil çocuğa çarptı #1

    Sultangazi de otomobil çocuğa çarptı #2

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