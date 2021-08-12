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- Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada
Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada
- İHA
- 12.08.2021 - 15:47
- Güncelleme : 12.08.2021 - 16:06
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2451 Sokak üzerinde vatandaşlar, park halinde bulunan bir aracın altına çevredeki sokak kedisinin yavrularını taşıdığı fark etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Aracın altına giren 3 yavru kediden 2’si kısa sürede çıkarılırken, 1 tanesi tüm çalışmalara rağmen çıkarılamadı.
ARACIN PARÇALARI SÖKÜLMESİ GEREKTİ
Yavru kedinin kurtarılabilmesi için aracın bazı parçalarının sökülmesi gerekti.
Aracın sahibi Nihal Mavi, otomobilinin zarar görmesini istemediğini belirterek duruma karşı çıkınca tartışma çıktı.
Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada
ARACIN ALTINA YATTI
İtfaiye ekipleri, izin verilmediği halde bir şey yapamayacaklarını belirterek bölgeden ayrıldı.
Ekiplerin gitmesinin ardından Nihal Mavi, aracın altına yatarak yavru kediye ulaştı.
Mavi’nin yavru kediyi kurtardığı anlar kameraya yansıdı.