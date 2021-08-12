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Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada

Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada

Aracın altına giren 3 yavru kediden 2’sini kurtaran itfaiye ekipleri, kalan kedinin çıkarılması için parça sökmek istedi. Karşı çıkan araç sahibi Nihal Mavi, kediyi kendi imkanları ile kurtardı.