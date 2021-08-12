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    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada

    Aracın altına giren 3 yavru kediden 2’sini kurtaran itfaiye ekipleri, kalan kedinin çıkarılması için parça sökmek istedi. Karşı çıkan araç sahibi Nihal Mavi, kediyi kendi imkanları ile kurtardı.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 15:47
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 16:06
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    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 2451 Sokak üzerinde vatandaşlar, park halinde bulunan bir aracın altına çevredeki sokak kedisinin yavrularını taşıdığı fark etti.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Aracın altına giren 3 yavru kediden 2’si kısa sürede çıkarılırken, 1 tanesi tüm çalışmalara rağmen çıkarılamadı.

    ARACIN PARÇALARI SÖKÜLMESİ GEREKTİ

    Yavru kedinin kurtarılabilmesi için aracın bazı parçalarının sökülmesi gerekti.

    Aracın sahibi Nihal Mavi, otomobilinin zarar görmesini istemediğini belirterek duruma karşı çıkınca tartışma çıktı.

    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada 

    ARACIN ALTINA YATTI

    İtfaiye ekipleri, izin verilmediği halde bir şey yapamayacaklarını belirterek bölgeden ayrıldı.

    Ekiplerin gitmesinin ardından Nihal Mavi, aracın altına yatarak yavru kediye ulaştı.

    Mavi’nin yavru kediyi kurtardığı anlar kameraya yansıdı.

    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada #1

    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada #2

    Sultangazi’de otomobilin altına giren 3 kedinin kurtarılma anları kamerada #3

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