Sultangazi’de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

İstanbul Sultangazi’de dün saat 17.15 sıralarında, yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

Sokakta ilerleyen otomobil, bir anda yola çıkan küçük bir çocuğa çarptı.

İLK MÜDAHALEYİ SÜRÜCÜ YAPTI

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuğa ilk müdahaleyi araç sürücüsü yaptı.

Sürücü, çocuğu aracına alarak hastaneye götürdü.

KAZA ANI KAMERADA

Hastanede yapılan kontrollerin ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun bir anda yola fırladığı ve otomobilin çarpma anı yer aldı.