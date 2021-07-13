Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sultangazi’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Sultangazi’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Yolun karşısına geçmekte olan yayaya otomobil çarptı. Yaralı şahsa, bölgeden geçmekte olan sağlık ekipleri müdahale etti.