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- Sultangazi’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Sultangazi’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
- DHA
- 13.07.2021 - 10:13
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:34
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, geçtiğimiz cuma günü gece saat 23.40 sıralarında karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.
İsmi öğrenilemeyen yaya, çarpmanın şiddeti ile yere yığıldı.
Çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüsü, kazazedenin yardımına koştu.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde yayanın yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Sultangazi’de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada VİDEO
HASTANEYE KALDIRILDI
Bölgeden geçmekte olan sağlık ekipleri olaya müdahale etti.
Yaralı şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.