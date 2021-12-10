Yumruk ve tekme atılarak skor kazanılan makineye vurmak isteyen bir çocuk, hızını alamayıp kırdığı duvarın içine düştü. Yaşanan kazayı yaralanmadan atlattı.

İstanbul Sultangazi'de iki çocuk, sık sık vakit geçirdikleri halı sahaya gelerek oyun makinelerinde eğlenmek istedi.

Çocuklar, 'boks makinesi' diye bilinen ve 1 lira karşılığında yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan makinedeki topa, gerilerek sıra sıra vurmaya başladılar.

ÖNCE TOPA VURDU, SONRA DUVARA ÇARPTI

Sıra kendisine geçen çocuk, yaklaşık 5 metre mesafeden hızla koşarak makinedeki topa vurdu; hızını alamayan çocuk, yan tarafında bulunan duvara çarptı.

Sultangazi'de oyun makinesine vurmak isterken duvara girdi

DUVAR KIRILDI

Çocuk, duvarın kırılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Duvarın kırılmasının ardından sesleri duyan halı saha çalışanları da çocuğun yanına geldi.

YARALANMADI

Çocuk, başına gelen kazayı yaralanmadan atlattı.

"VURDUĞU GİBİ DUVARI DELDİ"

Halı saha görevlisi Melih Uçar, "İçerideyken sesler geldiğini duydum. Çocukların yanına gelip, 'Nasıl vuruyorsunuz da böyle ses çıkıyor? Makineyi kıracaksınız' dedim. Onlar da 'böyle vuruyoruz' dediler. Baktım, çocuk 5 metre gerildi. Vurduğu gibi duvarı deldi, içeriye geçti. Çocuk, kolu kırıldığını söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda bir şeyi yok, çalışıyor. Makine de çalışıyor ama duvarda epey zarar var" dedi.





















