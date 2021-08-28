Sokakta oynarken omzundan kan akmaya başlayan 11 yaşındaki Muhammet A., çivi saplandığını düşünerek eve koştu. Muhammet A.’nın sırtına bir yorgun merminin isabet ettiği belirlendi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde, öğle saatlerinde, sokakta oyun oynayan 11 yaşındaki Muhammet A.'nın omzundan bir anda kan akmaya başladı.

Omzuna çivi saplandığını düşünen çocuk, eve koştu.

Anne, sırtındaki yarayı görünce çividen kaynaklanmadığını anladı. Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen Muhammet'in, omzunun arkasına mermi saplandığı tespit edildi.

2 SAATLİK OPERASYON İLE ÇIKARILDI

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Muhammed A.’nın vücuduna isabet eden yorgun mermi, yaklaşık iki saat süren operasyon sonucunda çıkarılabildi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Müşahede altına alınan Muhammed A.’nın hayati tehlikesi bulunmadığı belirlenirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultangazi’de oyun oynayan çocuk, yorgun mermiyle vuruldu VİDEO



“ARTIK ÇOCUKLARIMIZI DIŞARIYA BİLE GÖNDEREMİYORUZ”

Yaşadıklarını anlatan baba İbrahim A., şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam çocuk sokakta otururken uzaktan bir mermi saplanıyor. Hissetmiyor bile yani nereden geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz. Direkt eve koşuyor o haldeyken, o çivi battı zannediyor. Eşim görünce anlamamış mermi olduğunu, panik halinde hastaneye götürdü. Sonra Sultangazi Haseki'den buraya sevk ettiler. Artık çocuklarımızı dışarıya bile gönderemiyoruz.





“SİLAH SESİ BİLE DUYULMAMIŞ”

En yakın zamanda yakalanmalarını istiyorum. Kimseyle bir alıp veremediğimiz de yok. Maganda kurşunu, silah sesi bile duymamış, çivi zannetmiş. Çok uzaktan gelmiş yakın olsaydı diğer taraftan çıkardı. Tam kaburgasının oraya saplanmış. Durumu şu an iyi, mermiyi gece 1'de çıkardılar. Pazar gününe kadar tedavi görecek. Pazartesi günü taburcu edilir inşallah.”