Sultangazi'de Pakistanlıları gasbeden Afganlar aranıyor

Sultangazi'de Pakistan uyruklu 7 kişinin kaldığı dükkana gasp için gelen Afgan uyruklu 5 kişi, kendilerine direnen 2 kişiyi bıçakladı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan apartmanın girişindeki dükkanda meydana gelen olayda, Pakistan uyruklu 7 kişinin yaşadığı dükkana gelen Afgan uyruklu 5 şüpheli, buradakilerin telefonlarını ve paralarını gasbetmek istedi.

Afgan uyruklu şüpheliler ile kendilerine direnen Pakistan uyruklu kişiler arasında kavga yaşandı.

2 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTILAR

Kavga sırasında şüpheliler, kendilerine direnen 1 kişiyi göğsünden ve bacağından bıçakladı. Daha sonra bir başka kişiyi de bacağından bıçakladı. Pakistan uyruklu kişilerin 7 cep telefonunu gasbeden şüpheliler, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtı.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ve bacağından bıçaklanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği, bacağından bıçaklanan kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.









