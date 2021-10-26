- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü
Sultangazi'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 26.10.2021 - 06:47
Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesinde saat 04.00 sıralarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yanan otomobilin ise birkaç gün önce sokağa bırakıldığı iddia edildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.