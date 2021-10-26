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    Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü

    Sultangazi'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 26.10.2021 - 06:47
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    Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü

    Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesinde saat 04.00 sıralarında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

    Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti.

    OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

    Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Sultangazi de park halindeki otomobil yanarak küle döndü #1

    YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yanan otomobilin ise birkaç gün önce sokağa bırakıldığı iddia edildi.

    İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sultangazi de park halindeki otomobil yanarak küle döndü #2

    Sultangazi de park halindeki otomobil yanarak küle döndü #3

     

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