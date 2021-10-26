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Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sultangazi'de park halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sultangazi'de park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.