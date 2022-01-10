Kimliği belirsiz bir şahıs, akşam saatlerinde, Servet Eşsiz isimli şahsa ait olan park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdi.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde, dün akşam saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki otomobile silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Otomobile 3 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

“BUGÜN MALA SIKAN YARIN CANA KASTEDEBİLİR”

Silahla ateş edilen otomobilin sahibi Servet Eşsiz, şu açıklamalarda bulundu:

“Biz dükkandaydık. Bir kişi gelip, arabaya sıkıp kaçıyor. 3 el ateş etti. Kimseyle herhangi bir husumetimiz yok, saldırganı tanımıyoruz. Biz de niye sıktığını merak ediyoruz. Bugün mala sıkan yarın canımıza da kastedebilir. Onun için bu işin soruşturulmasını istiyoruz. Basit bir olay değil. Arabada gördüğümüz kadarıyla hasar var. Kurşun içeri girmiş.”

Polis ekipleri, saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Sultangazi’de, park halindeki otomobile silahlı saldırı anları VİDEO

