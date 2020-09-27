Alev alan bir elektrik direğinde patlamaların meydana geldiği sırada 3 genç, tehlikeye aldırış etmeden direğin altında selfie çekildi. Paniğe neden olan anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi, Dökümcüler Sitesi'nde bir direk aniden alev aldı.

Alev alan elektrik direğindeki kablolarda yangın çıktı. Alevlerin de etkisiyle kablolarda patlama oldu.

HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI

Art arda patlayan kablolar sokakta adeta havai fişek görüntüsü oluşturdu. Patlamayla birlikte koparak yere düşen kablolar ise paniğe neden oldu.

Çevredekiler patlamaların yaşandığı anlarda olay yerinden uzaklaşırken, üç genç tehlikeye aldırış etmeden elektrik direğinin yanından uzaklaşmadı.

Sultangazi'de patlayan elektrik direği ile selfie çekildiler VİDEO



ÇEKİRDEK ÇİTLEYİP, PATLAMAYI SEYRETTİLER

Gençlerden biri çekirdek yiyip, patlayan kabloları izlerken, arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti. Selfi de çeken gençler, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştılar.









