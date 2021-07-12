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Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada

Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada

Piknik yapmak için ormanlık alana giden bir kişi, 17 yaşındaki bir genç ile tartışmaya başladı. Gencin darbedilmesi üzerine olay yerine gelen yakınları, adama tekme ve tokatlarla saldırdı.