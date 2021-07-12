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    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada

    Piknik yapmak için ormanlık alana giden bir kişi, 17 yaşındaki bir genç ile tartışmaya başladı. Gencin darbedilmesi üzerine olay yerine gelen yakınları, adama tekme ve tokatlarla saldırdı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:20
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    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada

    Sultangazi ilçesinde, Şehir Ormanları Mimar Sinan Kent Ormanı’na piknik yapmak için ormana gelen çift ile 17 yaşındaki bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine saldırmaya başladı.

    17 yaşındaki genç, tartıştığı adam tarafından darbedilince yakınlarını arayarak durumu haber verdi.

    TEKME VE TOKATLARLA SALDIRDILAR

    Kavgaya gencin yakınları da karışınca olay büyüdü.

    Gencin yakınları adama tekme ve tokatlarla saldırdı.

    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada VİDEO

    VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

    Vatandaşlar, tarafları ayırmak için araya girdi.

    Gencin yakınları sakinleştirilmeye çalışılırken, darbedilen kişi olay yerinden uzaklaştırıldı.

    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada #1

    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada #2

    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada #3

    Sultangazi’de piknik alanında kavga kamerada #4

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