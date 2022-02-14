Sultangazi'de pitbull, esnafın köpeğine saldırdı

Bir esnafa ait köpek, pitbull tarafından parçalanmak üzere saldırıya uğradı. Dehşet anları kameraya yansırken, pitbull, sopalarla ve tekmelerle bile durdurulamadı.

Geçen cuma günü saat 12.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayii Sitesi'nde şantiye çalışanlarının beslediği Pitbull cinsi köpek, sahipleri tarafından ağızlıksız ve tasmasız gezdirildi.

Kısa bir süre sonra, Pitbull cinsi köpek, sahiplerinin yanında bir esnafın köpeğine saldırdı.

Köpeğin sahipleri panik yaparken, saldırıya uğrayan köpeğin yardımına çevredekiler koştu.

DEFALARCA ISIRDI

Elindeki sopa ve küreklerle Pitbull cinsi köpeğe vuran, tekme atan esnafın kurtarma çabasına rağmen Pitbull, köpeği defalarca ısırdı.

BİRİ AYAKLARINDAN TUTTU, DİĞERİ SOPAYLA VURDU

Bir esnaf Pitbull'u ayaklarından tutarken, diğeri baş kısmına doğru sopa ve tekmelerle vurdu. Uzun uğraşlar sonucu Pitbull'un bıraktığı köpek, hızlıca uzaklaştı. Haber verilmesi olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri Pitbull cinsi köpeği barınağa götürdü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırı sonucu yaralanan köpek ise sahibi tarafından veterinerliğe götürüldü. Burada tedavisi yapılan köpeğin ameliyata alındığı, sol ön bacağının kırıldığı ve çenesinden yaralandığı öğrenildi. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerasına ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYITSIZ OLAN KÖPEĞİ AĞIZLIKSIZ VE TASMASIZ SALDILAR

Olay anını anlatan esnaf Mustafa Kendiroğlu, "Burada komşumuzun Pitbull'u var. Köpeğin kaydı yok. Olay günü tasmasız ve ağızlıksız bir şekilde salınmış. Bu köpek bağlıydı. Sahipleri tarafından gezsin diye salınmış. Bu sırada bizim köpeğimize saldırdı. Biz kendi köpeğimizi pitbulldan zor kurtardık. Biz ayırmak için çok mücadele ettik. Hatta o kadar vurdu ki hayvana, bir insanı kapmış olsaydı parçalardı. Bu tip köpeklerin bu şekilde sağlanması tehlikeli. Durumu belediye ilettik. Belediye ekipleri gelip pitbullu aldı. Bizim köpeğimiz de şu an veterinerliğe götürülerek, ameliyata alındı. Şu anda köpeğimizin sol ön bacağı kırık ve çenesinden yaralı." dedi.