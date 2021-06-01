Sultangazi'de polis, yola dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı

Sultangazi'de polis, yola dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı

Sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalanırken, şahısların yola döktüğü uyuşturucu polis tarafından süpürülerek alındı.

Dün saat 14.00 sıralarında İstanbul Sultangazi'deki Cebeci Mahallesi'nde Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize Yunus polisleri, çalışma yürüttü.

Ekipler, durumundan şüphelendiği içerisinde 3 kişi bulunan hafif ticari aracı durdurmak istedi.

Ancak sürücü 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekipleri de aracın peşine düştü.

UYUŞTURUCULARI YERE DÖKTÜLER

Kovalamaca, Yunus polislerinin bir sokakta aracın önünü kesmesiyle sona erdi. Bu sırada araçta bulunanlar, yanlarında bulunan uyuşturucu maddeyi yere döktü.

ARAÇ İÇİNDE İNCELEME YAPILDI

Araçtan indirilen 3 kişinin polise direnmesi üzerine ekipler, şüphelilere ters kelepçe takarak yere yatırdı. Araç içinde inceleme yapan polis, yere uyuşturucu madde döküldüğünü fark etti.

Sultangazi'de polis, yola dökülen uyuşturucuyu süpürge ile topladı VİDEO

SÜPÜRGE VE KÜREKLE TOPLANDI

Yere dökülen uyuşturucu madde, bir polis tarafından küçük süpürge ve kürekle toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









