Dolar
6.9766
-0.01%
Euro
8.2231
0.2193%
Altın
1972.58
-0.1766%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
442.653
-0.1736%
Bitcoin
78416.44
-0.645%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı

    Otomobilin camından çıkarak rastgele ateş eden ve gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest kaldı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 10:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş eden O.İ., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

    Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti.

    GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI

    Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ. ekipler tarafından gözaltına alındı. O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

    Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı

    Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı #1

    Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı #2

    Görüş Bildir