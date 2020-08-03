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- Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı
Otomobilin camından çıkarak rastgele ateş eden ve gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra savcılık tarafından serbest kaldı.
- DHA
- 03.08.2020 - 10:45
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, otomobilin içinden pompalı tüfekle havaya ateş eden O.İ., o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine polis harekete geçti.
GÖZALTINA ALINIP, SERBEST KALDI
Kimliği ve adresi tespit edilen O.İ. ekipler tarafından gözaltına alındı. O.İ., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Sultangazi'de pompalı tüfekle havaya ateş açtı