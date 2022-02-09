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    Sultangazi'de, pusuya düşürdüğü şahsı pompalı tüfekle vurdu

    Tatlı ısmarlama bahanesiyle Eren Akçay'ı çağırıp pusuya düşüren S.G., Akçay'ı pompalı tüfekle vurdu. Akçay yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. S.G., ailesi tarafından polise teslim edildi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 09:27
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    Sultangazi'de, pusuya düşürdüğü şahsı pompalı tüfekle vurdu

    Sultangazi’ye bağlı Cebeci Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde, iddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren Akçay’ı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı.

    Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren Akçay’ı pompalı tüfekle beklemeye başladı. S.G., Akçay’ın geldiğini görünce tetiği çekip bacağından yaraladı.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Eren Akçay’ın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    AİLESİ POLİSE TESLİM ETTİ

    Olay yerinden kaçarak uzaklaşan S.G., evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.’yi emniyete teslim etti.

    Sultangazi de, pusuya düşürdüğü şahsı pompalı tüfekle vurdu #1


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