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    Sultangazi'de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı

    İlçede yaşayan 6 kişi, genel güvenliği tehlikeye soktukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin canlı yayın sırasında ve sokakta rastgele ateş açtığı anlar ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 17:31
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    Sultangazi'de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı

    Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi’nde silahla etrafa rastgele ateş açan magandalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

    Ekipler, şüphelilerin kaldıkları evlere operasyon düzenledi.

    6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Adreslerde yapılan aramalarda 8 adet farklı markalarda tabanca ele geçirilirken  B.B., Ö.S.G., M.E.K., M.İ., U.U., ve E.B., gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli B.B.'nin ilçe dahilinde 6 adet "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" konusunu gerçekleştiren kişilerle birlikte olduğu belirlendi.

    Sultangazi'de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı VİDEO

    CANLI YAYINDA TAVANA SIKTILAR

    Şüphelilerin sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları, kişilerin tamamında silah bulunduğu ve şüpheli B.B.'nin silahla tavana bir el ateş ettiği de tespit edildi.

    Şüphelilerden birinin caddede ateş etme anı da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Sultangazi de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı #1

    SERBEST KALDILAR

    İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 6 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

    Sultangazi de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı #2

    Sultangazi de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı #3

    Sultangazi de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı #4

    Sultangazi de rastgele ateş açan şüphelilere gözaltı #5

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