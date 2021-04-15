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Sultangazi'de sadaka kutusunu çaldı
Sultangazi'de iş yerinde bulunan sadaka kutusunu çalan hırsız ile iş yeri çalışanları arasında kovalamaca yaşandı.
- DHA
- 15.04.2021 - 10:15
- Güncelleme : 15.04.2021 - 10:39
İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'ndeki kasap dükkanına gelen kimliği belirsiz kişi, içerideki sadaka kutusunu gözüne kestirdi.
Çalışanların iş yerinin arka tarafta olmasını fırsat bilen şüpheli, bir süre kapıda bekledikten sonra sadaka kutusunu çaldı.
KAÇARKEN YERE ATTI
Çalışanlar, iş yerinden çıkan şüpheliyi fark edip peşinden koştu. Kovalamaca sırasında hırsız elindeki sadaka kutusunu yere atarak, kayıplara karıştı.
Yaşanan hırsızlık olayı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de sadaka kutusunu çaldı VİDEO