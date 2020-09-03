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- Sultangazi'de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu
Sultangazi'de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu
- DHA
- 03.09.2020 - 10:24
- Güncelleme : 03.09.2020 - 10:24
İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide oturan Mesut Özbaş'ın (29) yanına, iddialara göre yüzü maskeli 6 kişi geldi.
Özbaş'ın “Ne istiyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bırakan kimliği belirsiz 6 kişi, saldırmaya başladı.
SAĞ BACAĞINDAN VURUP, KAÇTILAR
Saldırganlardan biri belindeki tabancayı çıkararak Özbaş'ı sağ bacağından vurdu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özbaş, yardım istemek için yakınlarındaki evlere doğru sürünmeye başladı.
5 METRE SÜRÜNDÜ
Yaralı halde 5 metre sürünen Özbaş, daha fazla ilerleyemedi. Yanında cep telefonu bulunmayan Özbaş'ı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler, duvara yaslanmış bir şekilde oturan ve kendilerine el sallayan Mesut Özbaş'ın yanına gittiğinde bacağından yaralı olduğunu gördü.
YÜZLERİ MASKELİYDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özbaş, olay yerinde polise verdiği bilgide alkol almak için boş araziye gittiğini, kısa bir süre sonra tanımadığı yüzü maskeli 6 kişinin yanına geldiğini ve onların saldırısına uğradığını söyledi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı, ambulansa alınarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, bir süre olay yerinde delil araştırması yaptı.