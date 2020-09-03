Sultangazi'de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu

Kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan genç, hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide oturan Mesut Özbaş'ın (29) yanına, iddialara göre yüzü maskeli 6 kişi geldi.

Özbaş'ın “Ne istiyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bırakan kimliği belirsiz 6 kişi, saldırmaya başladı.

SAĞ BACAĞINDAN VURUP, KAÇTILAR

Saldırganlardan biri belindeki tabancayı çıkararak Özbaş'ı sağ bacağından vurdu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özbaş, yardım istemek için yakınlarındaki evlere doğru sürünmeye başladı.

5 METRE SÜRÜNDÜ

Yaralı halde 5 metre sürünen Özbaş, daha fazla ilerleyemedi. Yanında cep telefonu bulunmayan Özbaş'ı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler, duvara yaslanmış bir şekilde oturan ve kendilerine el sallayan Mesut Özbaş'ın yanına gittiğinde bacağından yaralı olduğunu gördü.

YÜZLERİ MASKELİYDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özbaş, olay yerinde polise verdiği bilgide alkol almak için boş araziye gittiğini, kısa bir süre sonra tanımadığı yüzü maskeli 6 kişinin yanına geldiğini ve onların saldırısına uğradığını söyledi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı, ambulansa alınarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, bir süre olay yerinde delil araştırması yaptı.