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    Sultangazi'de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu

    Kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından vurulan genç, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 10:24
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    Sultangazi'de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu

    İstanbul’un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide oturan Mesut Özbaş'ın (29) yanına, iddialara göre yüzü maskeli 6 kişi geldi.

    Özbaş'ın “Ne istiyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bırakan kimliği belirsiz 6 kişi, saldırmaya başladı.

    SAĞ BACAĞINDAN VURUP, KAÇTILAR

    Saldırganlardan biri belindeki tabancayı çıkararak Özbaş'ı sağ bacağından vurdu. Saldırganlar olay yerinden kaçarken Özbaş, yardım istemek için yakınlarındaki evlere doğru sürünmeye başladı.

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #1

    5 METRE SÜRÜNDÜ

    Yaralı halde 5 metre sürünen Özbaş, daha fazla ilerleyemedi. Yanında cep telefonu bulunmayan Özbaş'ı, devriye gezen polis ekipleri fark etti. Ekipler, duvara yaslanmış bir şekilde oturan ve kendilerine el sallayan Mesut Özbaş'ın yanına gittiğinde bacağından yaralı olduğunu gördü.

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #2

    YÜZLERİ MASKELİYDİ

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Özbaş, olay yerinde polise verdiği bilgide alkol almak için boş araziye gittiğini, kısa bir süre sonra tanımadığı yüzü maskeli 6 kişinin yanına geldiğini ve onların saldırısına uğradığını söyledi.

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #3

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Yaralı, ambulansa alınarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Polis, bir süre olay yerinde delil araştırması yaptı.

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #4

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #5

    Sultangazi de saldırıya uğrayan genci devriye gezen polis buldu #6

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