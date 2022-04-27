Sultangazi'de sevgilisini öldüren sanığa müebbet hapis

Kız arkadaşı Gülen Pamukçu'yu bıçaklayarak öldüren sanık Ali Ulupınar yargılandığı davada indirimsiz müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul Sultangazi'de kendisinden ayrılmak isteyen 1 çocuk annesi sevgilisini 22 Temmuz 2019 tarihinde evinde bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın kasten öldürme suçundan yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

"Kendimi korumak istedim"

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmaya, avukatı ile birlikte katılan tutuklu sanık Ali Ulupınar son savunmasında, pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ileri sürerek "Ben de yaralandım. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Müebbet aldı

Ölen şahıs Gülen Pamukçu adına duruşmayı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz takip etti. Avukat Hatice Boz, Gülen Pamukçu'nun daha önce sanık hakkında koruma kararı aldığını hatırlatarak, dosyadaki delillere göre 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğini belirtti.

Duruşma sonrası kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Ulupınar hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

"Ağabey yetiş"

Davayı takip eden ve şikayetçi olduğunu belirten Gülen Pamukçu'nun abisi Bayram Pamukçu, olay saatinde "Ağabey yetiş" diye çığlık sesi duyduğunu, aşağıya indiğinde kapı açık vaziyette kardeşini yerde yatarken gördüğünü anlattı.

"Git istemiyorum diyordu"

Olayla ilgili konuşan komşu Sevda Kayaoğlu, Gülen Pamukçu’nun sevgilisi Ali Ulupınar'ı istemediğini söyleyerek, "Onlar sevgiliydiler. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Kız bunun huylarını öğrendi. 1-2 aydır istemiyordu. ‘Git istemiyorum’ diyordu. ‘Ailenin yanına git’ diye diye en sonunda yollamıştı. O tekrar geri dönmüş. Kız istemiyordu. Giderken anahtar mı yaptırmış, ne yaptırmışsa eve saat 04.00 sıralarında giriyor. Kız yatakta yatarken giriyor eve ve kızı bıçaklamaya başlıyor. 5-6 yerinden bıçaklamış." demişti

DHA'nın haberine göre, sanık Ali Ulupınar cinayetten sonra karakola giderek teslim oldu. Bıçağın üstündeki kan lekelerinin Gülen Pamukçu'ya, kabzasındaki kan lekelerinin ise şüpheliye ait olduğu belirlenmişti.