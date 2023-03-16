Sultangazi'de seyir halindeki hafriyat damperi üst geçide çarptı Seyir halindeki hafriyat kamyonunun damperi bir anda açıldı. Damper, üst geçide çarptı. Geçitte ağır hasar oluşurken, yaya geçişi yasaklandı.

Sultangazi'nin 50.Yıl Mahallesi T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu’nda kaza yaşandı.

İlerleyen hafriyat kamyonun, damperi bilinmeyen bir nedenle aniden açıldı.

Damperi üst geçide çarptı

Kamyon şoförü damperin açıldığından habersiz ilerlemeye devam ederken bir süre sonra kamyon damperi, Baştabya Tramvay İstasyonu’nun yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle geçitte ağır hasar oluştu.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, ağır hasar alan geçidin giriş ve çıkışlarına bariyer koyarak yaya geçişine kapattı.

Tramvay, tamirat bitene kadar istasyonda durmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaşanan olayla ilgili “T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu üst geçidi damperli bir kamyonun verdiği ağır hasar nedeniyle yolcu geçişine kapatılmıştır. Tramvayımız, tamirat bitene kadar 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda durmayacaktır. İstanbulluların bilgisine” şeklinde paylaşımda bulundu