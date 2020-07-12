Sultangazi'de silahlı saldırı: 1'i kadın 3 yaralı

Yüzleri maskeli şahıslar bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Malkoçoğlu Mahallesi'nde bir grup saldırgan 2 otomobil ile bir iş yerinin önüne yanaştı.

Yanaştıkları iş yerine silahla ateş açan saldırganların kurşunları sonucunda iş yeri sahibi ve o sırada olay yerinde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillere binerek kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

15 EL ATEŞ ETTİLER

Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı sokakta delil araştırması yaptı. Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Koştular, arabaya binip gittiler. İki otomobil duruyordu. Tam göremedik yüzlerini değişik bağlamışlardı. Havai fişek atıyorlar sandık biraz daha erken gelseydim tam görürdüm. 15 ele yakın silah sesi duyduk." ifadelerini kullandı.

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SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganların saldırıda kullandıkları silahlarla otomobillerine doğru koştukları görülüyor.













