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    Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet

    Sokak ortasında kocası tarafından dövülen kadını gören çevredekiler, olaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih etti.
    • DHA
    • 20.04.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 13:48
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    Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaşayan kimliği belirsiz bir şahıs, sokak ortasında eşini darbetti.

    FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

    Cani koca yere yatırdığı kadını acımasızca döverken, çevrede bulunan vatandaşlar ise şiddet karşısında sadece izleyici oldu.

    İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet

    "BİR KİŞİ DE BAKMIYOR"

    Yaşanan o anlar bölgede oturan başka bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Şiddet olayına tanıklık eden kadının, "Bir kişi de bakmıyor kadına, hepsi izliyor. Neler yapıyor kadına. Bildiğin vuruyor. Kadını zorla götürüyor." sözleri ise dikkat çekti.

    Öte yandan, mağdur kadının olay sonrası polise şikayette bunulmadığı öğrenildi.

    Sultangazi de sokak ortasında kadına şiddet #1

    Sultangazi de sokak ortasında kadına şiddet #2

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