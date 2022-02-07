Önünü kestiği otomobil sürücüsü ve arkadaşı tarafından dövülen adam, elindeki içki şişesini sürücünün kafasında kırdı. Olay anı kameraya yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde alkollü olduğu öne sürülen şahıs, seyir halindeki bir otomobilin önünü kesti.

Araçtan inen sürücü ve arkadaşı, elinde alkol şişesi olan kişiyi dövmeye başladı.

DAYAĞA ŞİŞEYLE KARŞILIK VERDİ

Darbedilen kişi, elindeki alkol şişesini sürücünün kafasında kırdı. Bu sırada sürücü ve arkadaşı, aldığı darbeler sonucu yere yığılan kişiyi darbetmeye devam etti.

Sultangazi'de sokak ortasında kavga ViDEO

ARAYA MAHALLELİ GİRDİ

Olay mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sonlandı. İki arkadaş otomobile binerek sokaktan ayrılırken, yerden kaldırılan ve ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, bir süre sokakta oyalanmaya devam etti.