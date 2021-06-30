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    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga

    Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, bacağından ve karnından vuruldu. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:37
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    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga

    İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi 1’inci Cebeci Caddesi 2535 Sokak üzerinde silahlı kavga yaşandı.

    Bir kişi, bacağına ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

    Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca sokağa döküldü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Polis, şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga VİDEO

    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga #1

    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga #2

    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga #3

    Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga #4

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