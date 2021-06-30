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Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga

Sultangazi’de sokak ortasında silahlı kavga

Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada bir kişi, bacağından ve karnından vuruldu. Yaralı şahıs, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.