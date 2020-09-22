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    Sultangazi'de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi

    Sultangazi'de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi

    Sokak ortasında tekme tokat birbirlerine giren iki grubun o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.09.2020 - 10:24
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 10:24
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    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde Suriyeli ve Afgan oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

    KALDIRIM TAŞLARIYLA SALDIRDILAR

    Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerine duba ve kaldırım taşlarıyla da saldırırken, mahalle sakinleri ise o anları film izler gibi seyretti.

    Kavgaya, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Kavga anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Sultangazi'de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi

    Sultangazi de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi #1

    Sultangazi de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi #2

    Sultangazi de Suriyeli ve Afgan grup birbirine girdi #3

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