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    Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından bıçakladı 

    Evine giden Ayfer Orak, kendisini takip eden Abdullah Körük'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Şüpheli yakalanırken yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
    • 25.07.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:17
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    Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından bıçakladı 

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde evine giden 34 yaşındaki Ayfer Orak, kendisini takip eden 57 yaşındaki Abdullah Körük tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

    Sırtından aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, yere yığıldı.

    Bıçağı çöp konteynerine atarak kaçmaya çalışan saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

    Yaralı ve saldırgan hastanaye kaldırıldı

    Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Ayfer Orak'ın, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Baygınlık geçiren saldırgan Abdullah Körük de hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

    Sultangazi'de takip ettiği kadını sırtından 3 kez bıçakladı VİDEO

    Şüpheli bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti

    Taburcu olduktan sonra ifadesi alınan saldırgan, kadını neden bıçakladığını hatırlamadığını, bir anda gözünün döndüğünü ileri sürdü.

    Abdullah Körük, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinde, bıçakladığı kadını tanıdığını iddia etti.

    Sultangazi de takip ettiği kadını sırtından bıçakladı  #1

    Kadının ağabeyi sağlık çalışanlarına saldırdı

    Öte yandan Ayfer Orak'ın ağabeyinin, hastanede sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştığı, bu nedenle gözaltına alındığı öğrenildi.

    "Burada artık rahat yürüyemiyoruz"

    Öte yandan mahalle sakini Sercan Geyhan, "Bir çığlık duyduk. Şüpheli tekbir getirmiş, kadına saldırmış. Şüpheliyi yakaladık. Burada artık rahat yürüyemiyoruz." dedi.

    "Sırtından bıçaklayıp kaçmaya çalışmış"

    DHA'nın haberine göre; bir diğer mahalleli Necdet Karayapıcı, "Yaşlı adam kadınları takip etmiş. Sırtından bıçaklayıp kaçmaya çalışmış. Bıçağı da çöpe atmış." dedi.

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