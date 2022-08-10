Emniyet şeridinde lastik değiştirirken kazaya kurban giden taksi şoförü Ömer Can Özmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Özmen'e çarpan şahıs, arabayı bırakıp olay yerinden kaçtı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, TEM otoyolunda patlak lastiği değiştirmek için aracını emniyet şeridine çeken taksi şoförü Ömer Can Özmen (26), arkadan gelen otomobilin çarpması ile kanlar içinde yere yığıldı.

Kazayı yapan otomobil sürücüsü, hafif yaralı bir şekilde olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri Özmen’i olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

İkinci çocuğu, babasız doğacak

DHA’nın haberine göre; Özmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Özmen'in, ikinci çocuğunu beklediği öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Özmen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

“Emniyet şeridinde bile insanların güvenliği yoksa artık yapacak bir şey yok”

Ömer Can Özmen'in amcası İsmail Özmen, "Yeğenimin lastiği patlamış. Kendisi taksicilik yapıyordu. Arabayı emniyet şeridine çekmiş. Lastiğini değiştirmek isterken otomobiliyle bir kişi arkadan çocuğa vurup kaçmış. Emniyet şeridinde bile insanların güvenliği yoksa artık yapacak bir şey yok. Yollarda hala ibret almıyorlar.

Sultangazi'de taksi şoförü, lastik değiştirirken kazaya kurban gitti VİDEO







“Çocuk şimdi yetim doğacak”

Yeğenimin 2 gün sonra çocuğu doğacak. Bu çocuk şimdi yetim doğacak. Bunun vebalini kim verecek? Devletimiz gerekli yaptırımları yapmıyor. Maalesef insanların canı bu şekilde yanıyor. Bizim başımıza geldi. Allah kimsenin başına vermesin.

“Olan bizim canımıza oldu”

Emniyet şeridine akşam makas atarak gelmiş büyük ihtimal. Yeğenim olay yerinde vefat etmiş. Arabayı da bırakıp kaçmış bu şahıs. Devlet ne kadar ceza verirse versin. Olan bizim canımıza oldu. O bir daha geri gelmeyecek. Çocuğu yetim kalacak. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah'ından bulsun.” dedi.