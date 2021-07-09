Sultangazi'de taksici, parası yetmeyen yolcunun cep telefonunu çaldı

Taksi şoförü, 5 lira eksik olan ücreti tamamlamak için önce arkadaşına sonra da iş yerine giden müşterinin elindeki telefonu çalıp, kayıplara karıştı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Habibler Mahallesi'nde iş yeri servisini kaçıran Afganistan asıllı Bahtiyar Nezeri (22), taksiye bindi.

Taksi sürücüsüne parasının olmadığını ve yolda bir arkadaşına uğrayarak para alacağını söyleyen Nezeri, 50. Yıl Mahallesi'nde iş yerine yakın bir noktada taksiyi durdurarak sürücüye 2 dakika beklemesini ve hemen geleceğini söyledi.

5 LİRA EKSİK ÇIKTI, TELEFONUNU KAPTIRDI

Kısa süre sonra geri dönen Nezeri, 25 lira tutan taksi ücretinin 5 lira eksik olduğunu söyledi. Ancak taksi sürücüsü bunu kabul etmedi. Nezeri, bu defa çalıştığı iş yerine giderek arkadaşlarından para alacağını söyledi.

İş yerinin önüne geldiği esnada taksi şoförü Nezeri'nin elinde bulunan cep telefonunu alarak el koydu. Para istemek için arkadaşını aramak istediğini söyleyen Nezeri telefonu istedi. Ancak taksi sürücüsü, gidip parayı alıp gelmesini söyledi. Taksi sürücüsü, Nezeri'nin para almak için 4. katta bulunan iş yerine gittiği esnada olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Arkadaşlarından para aldıktan sonra geri döndüğünde taksi şoförünün cep telefonunu çalarak kaçtığını fark eden Nezeri, olayla ilgili emniyete giderek şikayette bulundu.

Öte yandan Nezeri'nin taksiye binerek çalıştığı iş yerine doğru gittiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.