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    Sultangazi'de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı

    Isınmak için geldiği hastaneye alınmayan şahıs, eline aldığı taşla içeri girerek çalışanların üzerine yürüyüp, etrafa zarar verdi.
    • DHA
    • 25.12.2021 - 15:07
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    Sultangazi'de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı

    İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan özel bir hastaneye gelen Oğuzcan Y., içeride ısınmak isteyince görevliler tarafından kapıdan çevrildi.

    Bunun üzerine öfkelenen Oğuzcan Y., eline aldığı büyük bir taşla içeri girdi.

    ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

    Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y., çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.

    TELEFON ÇALIP KAÇTI, POLİS YAKALADI

    Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.

    Sultangazi'de elinde taşla hastanede dehşet saçtı

    Sultangazi de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı #1

    Sultangazi de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı #2

    Sultangazi de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı #3

    Sultangazi de taşla girdiği hastanede ortalığı dağıttı #4

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