Sultangazi'de tekmeli sopalı kavga

Çevredekilerin gözü önünde birbirlerine giren iki grup, ortalığı ayağa kaldırdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

Sokak savaş alanına döndü

DHA'nın haberine göre; tekmelerin havada uçuştuğu kavgada sopalar da kullanıldı. Tarafardan biri ilerleyen dakikalarda otomobiline binerek aracı karşı tarafın üzerine sürdü.

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Sultangazi'de iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti