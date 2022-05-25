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Sultangazi'de tekmeli sopalı kavga
Çevredekilerin gözü önünde birbirlerine giren iki grup, ortalığı ayağa kaldırdı.
- 25.05.2022 - 12:37
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.
Sokak savaş alanına döndü
DHA'nın haberine göre; tekmelerin havada uçuştuğu kavgada sopalar da kullanıldı. Tarafardan biri ilerleyen dakikalarda otomobiline binerek aracı karşı tarafın üzerine sürdü.
Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Sultangazi'de iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti