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    Sultangazi'de tekmeli sopalı kavga

    Çevredekilerin gözü önünde birbirlerine giren iki grup, ortalığı ayağa kaldırdı.
    • 25.05.2022 - 12:37
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    Sultangazi'de tekmeli sopalı kavga

    İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

    Tartışma kısa sürede şiddetini artırdı.

    Sokak savaş alanına döndü

    DHA'nın haberine göre; tekmelerin havada uçuştuğu kavgada sopalar da kullanıldı. Tarafardan biri ilerleyen dakikalarda otomobiline binerek aracı karşı tarafın üzerine sürdü.

    Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Sultangazi'de iki grup sokakta tekmeli, sopalı kavga etti

    Sultangazi de tekmeli sopalı kavga #1

    Sultangazi de tekmeli sopalı kavga #2


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