Terörle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde emniyet güçlerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen M.U. ile yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da terör ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Silahlı Terör Örgütü MLKP'nin sözde İntikam Hücresi'ni tespit eden İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne yönelik çok önemli bir operasyonun yapı taşlarını oluşturdu.

DHA’nın haberine göre; İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerine göre; terör örgütünün sözde silahlı yapılanması içerisinde uzun yıllardır faaliyetler yürüten, 2015 yılında yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde gittiği Suriye'de terör örgütünün yine sözde ‘silahlı eğitim kampları’ içerisinde silahlı ve askeri eğitimler alan M.U., 2019 yılında sansasyonel terör saldırıları düzenlemek için yine yasa dışı yollardan kayıtsız bir şekilde İstanbul'a geldi fakat hedefine ulaşamadan düzenlenen operasyonla yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözde intikam eylemi arayışında olduğu tespit edildi

M.U.'nun tahliye olmasının ardından 5 Ağustos'ta Ağrı'da düzenlenen operasyonda öldürülen MLKP terör örgütü mensubu U.A.'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğu tespit edildi.

Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinin belirlenmesinin ardından, M.U.'yu yakalamak için 18 Ağustos'ta saat 01.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.U., MLKP Merkez Komite üyesi olan E.Y, ESP İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin ettiği belirlenen N.G. gözaltına alındı.

Sultangazi’de terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı VİDEO



Ele geçirilenler

Evde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek, el bombası ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.